Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Центр поселка Змиевка Орловской области благоустроят за 80 миллионов рублей. Населенный пункт стал победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Так, после победы во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, поселок Змиевка получит 80,8 миллионов рублей.

По проекту «Связующая нить» в муниципальном образовании планируют привести в порядок улицу Ленина и парк Воинской славы. Там расположены несколько исторических объектов: братская могила, мемориальный комплекс «Скорбящая мать» и библиотека имени Лескова.

В центре поселка появится безопасная пешеходная зона, улучшится доступность общественного пространства для маломобильных жителей и освещение. Еще этот проект предусматривает установку скамеек, создание площадки для детей, а также мини-амфитеатра для проведения культурных мероприятий. Территорию украсят арт-объекты, арочные качели и зеленые насаждения.