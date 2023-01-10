Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области молодой водитель без прав перевернулся в кювет. Авария произошла поздно вечером 9 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 18-летний парень управлял автомобилем "ВАЗ 21150", не имея водительских прав. Юноша ехал по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» со стороны Орла в сторону Брянска. В районе 31 километра дороги он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 21-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.