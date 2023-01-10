Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом иномарка насмерть сбила 19-летнего парня. Смертельная авария произошла вечером 9 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 41-летняя водитель автомобиля "Киа Спортейдж" ехала по автодороге «Орел-Тамбов» со стороны Орла в направлении Ливен. В районе второго километра дороги автомобилистка сбила 19-летнего парня, который шел по правой стороне дороги в попутном направлении по проезжей части.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.