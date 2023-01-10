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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:55

Под Орлом иномарка насмерть сбила 19-летнего парня

Смертельная авария произошла вечером 9 января
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом иномарка насмерть сбила 19-летнего парня. Смертельная авария произошла вечером 9 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 41-летняя водитель автомобиля "Киа Спортейдж" ехала по автодороге «Орел-Тамбов» со стороны Орла в направлении Ливен. В районе второго километра дороги автомобилистка сбила 19-летнего парня, который шел по правой стороне дороги в попутном направлении по проезжей части.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.