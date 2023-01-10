Фото: военный комиссариат Орла Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орловской области создали комиссии по постановке юношей на воинский учет. Речь идет об орловцах 2006 года рождения.

Указ о создании комиссий муниципальных районов, муниципального и городских округов Орловской области по первоначальной постановке на воинский учет подписал губернатор Андрей Клычков. Возглавлять комиссии будут военные комиссары.

В период работы комиссий главам муниципалитетов области рекемендовали отправить в военкоматы медицинских работников для проведения освидетельствования. Помогать в организации обследования в учреждениях здравоохранения поручено региональному депздраву.

Вместе с тем департамент образования во взаимодействии с Орловским региональным отделением ДОСААФ России должен будет провести спортивно-массовые работы и подготовку по военно-прикладным видам спорта первоначально поставленных на воинский учет юношей.