В Орле восстановлено движение троллейбуса №2

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле движение троллейбуса №2 полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрациию.

Уточняется, что троллейбус №7 осуществляет движение до железнодорожного вокзала. Работы по восстановлению опоры займут порядка пяти дней.

Напомним, после аварии на Наугорском шоссе опора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» стала неисправна. С 4 января троллейбус №2 двигался до остановки «Больницы Семашко» и разворачивался обратно на магазин «Орел», через сквер Гуртьева и Городской парк культуры и отдыха.