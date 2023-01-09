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НовостиОбщество9 января 2023 14:42

В Орле восстановлено движение троллейбуса №2

Его маршрут был изменен из-за повреждения опоры
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле движение троллейбуса №2 полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрациию.

Уточняется, что троллейбус №7 осуществляет движение до железнодорожного вокзала. Работы по восстановлению опоры займут порядка пяти дней.

Напомним, после аварии на Наугорском шоссе опора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» стала неисправна. С 4 января троллейбус №2 двигался до остановки «Больницы Семашко» и разворачивался обратно на магазин «Орел», через сквер Гуртьева и Городской парк культуры и отдыха.