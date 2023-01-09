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НовостиОбщество9 января 2023 13:43

В Орле возродили рождественский народный кукольный театр

В Городском парке культуры и отдыха орловцам показали представление с помощью вертепа
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

7 января в Городском парке культуры и отдыха Орла артисты муниципального ансамбля «Славица» и участники фольклорного ансамбля «Светозары» показали орловцам рождественское представление с помощью вертепа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вертеп представляет собой большой ящик-домик для устройства кукольных представлений на библейские и комические сюжеты. В нем есть специальные прорези для вождения кукол. С помощью них артисты рассказали сюжет о приходе на землю Спасителя.

Следующее представление пройдет в эту субботу, 14 января, в 17:00 в Детском парке.