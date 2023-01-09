Орловские медики получат дополнительные соцвыплаты

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей.

Согласно документу, врачи и специалистов первичного звена здравоохранения, врачи районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи получат ежемесячные соцвыплаты в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей на человека.

Размер дополнительной выплаты будет зависеть от категории медработника. Самую большую прибавку к зарплате размером 18,5 тысяч рублей будут получать врачи центральных районных, районных и участковых больниц.

Общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.