В Орловской области подано почти три тысячи заявлений на оформление единого пособия

Фото: Нина Соколова

С начала 2023 года в Орловской области подано 532 тысячи заявлений на единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Орловцы могли оформить выплату с 28 декабря прошлого года на портале госуслуг. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты оцениваются доходы и имущество семьи, а также учитывается занятость родителей.

В настоящее время Социальный фонд принял заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. Выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч российских семей.