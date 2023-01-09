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НовостиОбщество9 января 2023 12:03

В Орловской области подано почти три тысячи заявлений на оформление единого пособия

Мера поддержки предусмотрена для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

С начала 2023 года в Орловской области подано 532 тысячи заявлений на единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Орловцы могли оформить выплату с 28 декабря прошлого года на портале госуслуг. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты оцениваются доходы и имущество семьи, а также учитывается занятость родителей.

В настоящее время Социальный фонд принял заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. Выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч российских семей.