Дело бывшего директора Орловского автодорожного техникума направлено в суд

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

К уголовному разбирательству привела деятельность директора учебной организации в 2020 году. Тогда он являлся ответственным за дополнительное обучение орловцев, но часть слушателей не являлась на лекции и не сдавала экзамен.

- Убедившись в этом, мужчина дал незаконные устные указания своим подчиненным о проставлении посещаемости, а также минимальных положительных баллов вышеуказанным лицам, после чего незаконно подписал приказы о присвоении им квалификации и выдаче свидетельств об освоении программы профессиональной подготовки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.