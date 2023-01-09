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НовостиОбщество9 января 2023 10:55

В Орле детям беженцев и мобилизованных показали рождественскую интермедию

Мероприятие прошло в Орловском городском центре культуры
Ирина КАБАНОВА
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

8 января в Орле состоялась архиерейская рождественская елка. На праздник были приглашены дети беженцев из Украины и мобилизованных орловцев, учащиеся воскресных школ, а также дети из многодетных семей.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, мероприятие провели по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

В первой части праздника детям провели мастер-классы по различным направлениям декоративного творчества. Затем юным гостям праздника показали новогоднюю интермедию у елки «Капризная хлопушка – новогодняя игрушка!».

После этого родителям и гостям праздника был представлен музыкальный спектакль «Аленушкин сон». А в завершение праздника все юные участники получили сладкие подарки.