В Орле детям беженцев и мобилизованных показали рождественскую интермедию

Фото: Евгений Мартынов

8 января в Орле состоялась архиерейская рождественская елка. На праздник были приглашены дети беженцев из Украины и мобилизованных орловцев, учащиеся воскресных школ, а также дети из многодетных семей.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, мероприятие провели по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

В первой части праздника детям провели мастер-классы по различным направлениям декоративного творчества. Затем юным гостям праздника показали новогоднюю интермедию у елки «Капризная хлопушка – новогодняя игрушка!».

После этого родителям и гостям праздника был представлен музыкальный спектакль «Аленушкин сон». А в завершение праздника все юные участники получили сладкие подарки.