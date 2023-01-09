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НовостиОбщество9 января 2023 10:01

В Орловской области формируют новый гуманитарный груз для бойцов СВО

Его доставят в Луганскую область
Ирина КАБАНОВА
Фото: Сергей Лежнев

Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области формируют новый гуманитарный груз для бойцов СВО. Его доставят в Луганскую область.

О сборе очередной посылки сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Для бойцов закупают генераторы, рации, бензопилы, лопаты, топоры, колуны, гвозди, буржуйки, утеплитель, маскировочные сети для блиндажей, спальники и многое другое для обустройства быта. Кроме того, в посылку войдут продукты, медикаменты и сигареты.

- Для ребят важно знать, что здесь, в тылу, о них помнят и любят. Ведь в этой новогодней суете мы ни на секунду не забывали о подвигах защитников Отечества. Давайте поддержим и согреем бойцов теплом нашей заботы, - обратился к орловцам Сергей Лежнев.

Товары и продукты для военнослужащих можно принести в пункт «Патриот57» (Привокзальная, 8) или в администрацию Орловского муниципального округа (Полярная, 12). Также для желающих помочь открыт специальный счет для денежных переводов.