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НовостиОбщество9 января 2023 8:38

Детские и кукольные театры Орловской области оснастят новой техникой

На эти цели направят более 19 миллионов рублей
Ирина КАБАНОВА
Фото: Орловский театр кукол

Фото: Орловский театр кукол

В 2023 году Орловская область получит субсидии из федерального бюджета в объеме 19,2 миллионов рублей. Средства направят на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» и Орловского театра кукол приобретут техническое и технологическое оборудование, необходимое для творческой деятельности и постановки спектаклей.

Вместе с тем, из федерального бюджета региону предоставили 11,8 миллионов рублей на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч человек. Получателями субсидии стали четыре муниципальных района и Орловский муниципальный округ.

Кроме того, из федерального бюджета выделены субсидии в размере 3,2 миллиона рублей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.