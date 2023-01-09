Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели помогли вмерзшей в лед утке. Птица кричала о помощи недалеко от подвесного моста в Детском парке.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, днем 8 января на телефон 112 поступило сообщение с просьбой помочь вмерзшей в лед утке. Крик пернатой услышал прохожий, который гулял недалеко от подвесного моста в Детском парке.

К месту направились спасатели поисково-спасательного отряда «Водный» областной ПСС. Спасатель Александр Николаев, надев специальный оранжевый гидрокостюм, выдвинулся на лед, а его коллеги с помощью спасательной веревки страховали товарища. Через 15 минут попавшая в беду утка была спасена. Ее передали сотрудникам Детского парка.

Кстати, в декабре Александр Николаев спас еще одну утку, вмерзшую в лед. Тогда спасательная операция длилась не больше 10 минут.