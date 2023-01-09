Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из школы эвакуировали более 600 человек из-за сообщения о возгорании. В учебном заведении сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, инцидент произошел сегодня утром в школе № 30 на улице Деповской. Как только прозвучал сигнал тревоги, персонал школы начал эвакуацию находящихся там людей. В течение нескольких минут были эвакуированы 600 учеников и 45 работников учебного заведения.

Тем временем в учебное заведение были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности. В ходе разведки пожарные установили, что в электрощитке произошло короткое замыкание без последующего горения.

- Благодаря быстрым и слаженным действиям работников учебного заведения в кратчайшие сроки удалось провести эвакуацию находившихся внутри людей, а огнеборцы ликвидировали угрозу распространения возгорания, - рассказали в пресс-службе ведомства.