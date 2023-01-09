Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Орле на Октябрьской иномарка сбила 69-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла вечером 8 января. В 17 часов 30 минут 39-летняя водитель автомобиля "Тойота-Королла" ехала по улице Игнатова в направлении улицы Октябрьской. В районе дома №142 по улице Октябрьской при повороте налево автомобилистка сбила 69-летнюю женщину,которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Всего с 7 по 9 января на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.