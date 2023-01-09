Правительство Орловской области подготовилось к изменению климата

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Правительство Орловской области утвердило региональный план адаптации к изменениям климата на период с 2023 по 2025 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

План состоит из 19 мероприятий. В их числе находятся анализ и прогноз техногенных и природных ЧС, обусловленных изменениями климата, планирование мероприятий по их предупреждению и минимизации ущерба от них, создание резервов финансовых и материальных ресурсов, сбор сведений о потенциально опасных рисках и уязвимости предприятий промышленности, строительства новых и реконструкции существующих оросительных систем и сооружений для полива сельскохозяйственных культур, оганизация применения снегозадержания на полях в зимний период и другие мероприятия.

За реализацию плана будет отвечать региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.