В Орловской области на ремонт дорог и мостов направят почти 2 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба правительства региона

В 2023 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Орловская область направит 1 миллиард 954,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах на текущий год ремонт 24 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 48 километров, а также реконструкция и строительство двух мостов.

Ключевыми объектами ремонта станут Карачевское шоссе и автомобильная дорога по улице Комсомольской (от Карачевского шоссе до Кромского шоссе). Окончательный перечень объектов ремонта будет определен в январе 2023 года.

Ключевыми объектами строительства и реконструкции являются Красный мост и мост через реку Оку.