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НовостиОбщество8 января 2023 9:00

Орловцы могут сдать новогодние елки на корм животным

15 января в Орле пройдет акция «Елка – не мусор»
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

15 января с 11:00 до 13:00 в Орле пройдет акция «Елка – не мусор» по переработке новогодних деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собранные в ходе акции елки измельчат с помощью дробилок. Получившуюся щепу будут использовать в качестве подстилочного и кормового материала для животных в конно-спортивном клубе.

Уточняется, что перед сдачей елки, сосны и пихты нужно очистить от мишуры, блесток, скотча, искусственного снега, упаковки и веревок.

Новогодние деревья будут приниматься по следующим адресам:

- улица Октябрьская, 57 (парковка рядом с «Пятерочкой»);

- улица Бульвар Молодежи, 6 (напротив «Оптовичка»);

- пересечение улицы Металлургов и Московского шоссе, у памятника «Металлург»;

- улица Московская (сквер Юности).