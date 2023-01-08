Орловцы могут сдать новогодние елки на корм животным

Фото: Ольга Супонева

15 января с 11:00 до 13:00 в Орле пройдет акция «Елка – не мусор» по переработке новогодних деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собранные в ходе акции елки измельчат с помощью дробилок. Получившуюся щепу будут использовать в качестве подстилочного и кормового материала для животных в конно-спортивном клубе.

Уточняется, что перед сдачей елки, сосны и пихты нужно очистить от мишуры, блесток, скотча, искусственного снега, упаковки и веревок.

Новогодние деревья будут приниматься по следующим адресам:

- улица Октябрьская, 57 (парковка рядом с «Пятерочкой»);

- улица Бульвар Молодежи, 6 (напротив «Оптовичка»);

- пересечение улицы Металлургов и Московского шоссе, у памятника «Металлург»;

- улица Московская (сквер Юности).