В Ахтырском кафедральном соборе Орла в канун Рождества прошла божественная литургия

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В канун Рождества Христова митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Архипастырю сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии, настоятель Ахтырского кафедрального собора иерей Димитрий Никулин, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин и клирики собора.

Митрополит Тихон поздравил орловскую паству с Рождеством Христовым и пожелал православным орловцам быть более милосердными и сострадальными.