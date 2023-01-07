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НовостиОбщество7 января 2023 12:14

В Ахтырском кафедральном соборе Орла в канун Рождества прошла божественная литургия

Всенощное бдение совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон
Ирина КАБАНОВА
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

В канун Рождества Христова митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Архипастырю сослужили благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, секретарь Орловской епархии, настоятель Ахтырского кафедрального собора иерей Димитрий Никулин, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии иерей Алексей Лаушкин и клирики собора.

Митрополит Тихон поздравил орловскую паству с Рождеством Христовым и пожелал православным орловцам быть более милосердными и сострадальными.