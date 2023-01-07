Фото: аккаунт Андрея Клычкова в "ВК"

Андрей Клычков поздравил жителей Орловщины с Рождеством. Он пожелал орловцам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Поздравление глава региона опубликовал в своих социальных сетях. В нем он вспомнил минувший 2022 год и высказал Русской православной церкви.

- Прошедший год напомнил нам христианские добродетели, возродил способность не сдаваться, отстаивая Правду и защищая Родину. Мы по-настоящему прочувствовали хрупкость мира, ценность любви и взаимной поддержки, ощущение счастья, когда рядом близкие. В эти рождественские дни мы с особыми чувствами обращаемся к истокам наших духовных традиций. И в 2022 году мы еще раз доказали силу нашего единства, сплоченности, созидания и милосердия. В единой молитве за российское воинство, наши сердца сегодня бьются в унисон с военнослужащими, сражающимися за мир на родной земле. В этой большой работе хочу особо отметить роль Русской православной церкви, - написал Андрей Клычков.

Отдельно глава региона подчеркнул роль представителей орловской митрополии. По словам губернатора, силами орловских приходов и всех жителей Орловщины удалось превратить добрые помыслы в реальные дела. Такая важная многогранная деятельность заслуживает глубокой признательности и уважения.

- В этот светлый день желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия! Пусть рядом будут родные и близкие, и на нашей земле всегда царят мир и согласие! С праздником, дорогие друзья!, - заключил Андрей Клычков.