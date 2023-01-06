Фото: Нина Соколова

Выдающиеся орловские художники и писатели получат губернаторские стипендии. В списке получателей 21 человек. Соответствующие указы опубликованы на сайте регионального правительства.

Стипендии губернатора Орловской области на 2023 год назначены 10 художникам – членам Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Это следующие орловские художники: Александр Блохин, Василий Карев, Александр Кузнецов, Александр Никитин, Владимир Панин, Юлия Плешкова, Екатерина Проселкова, Вячеслав Ромашов, Антонина Травинская-Вагина, Наталья Шишкова.

Также именные творческие стипендии губернатора на 2023 год присуждены 11 орловским писателям – членам общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В списке получателей стипендий: Валерий Анишкин, Юрий Бондарев, Геннадий Веркеенко, Михаил Коньшин, Геннадий Майоров, Александр Полынкин, Анна Попова, Виктор Рассохин, Владимир Самарин, Николай Сапрыкин, Елена Яворская-Милешкина.

Выплаты будут производиться ежемесячно за счет средств областного бюджета.