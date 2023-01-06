Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Для медицинских организаций Орловщины закупят более 80 единиц оборудования. Новые аппараты и транспорт приобретут в этом году.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2023 году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» планируют приобрести 45 единиц оборудования в медицинские организации региона. Еще 35 единиц медоборудования закупят в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Вместе с тем пройдет закупка медицинского оборудования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Также запланировано приобрести 14 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации области.