Орловец зарезал знакомого в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Житель Орловского муниципального округа обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

По данным следствия, вечером 30 декабря 2022 года 37-летний обвиняемый распивал спиртное в своей квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов в селе Лаврово вместе со своим 42-летним знакомым. Мужчины поссорились и обвиняемый нанес потерпевшему удары ножом в шею, от которых последний скончался на месте.

Орловец сознался в совершенном преступлении и на месте продемонстрировал механизм его совершения.

- В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.