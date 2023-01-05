Орловский губернатор Андрей Клычков навестил мобилизованных в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В рамках визита мобилизованным орловцам в ЛНР под Сватово доставили очередную посылку весом пять тонн. В груз вошли продукты питания, медикаменты и другие необходимые бойцам вещи.

- Спасибо всем, кто уже помогает своим героям-землякам и кто только собирается внести вклад в общее дело победы. «Народ и армия едины» не лозунг, а решающий фактор победы, помните это друзья, - написал губернатор.

По словам главы региона, военнослужащие выразили слова благодарности жителям Орловщины. В ближайшее время в Орловской области начнут формировать очередную посылку солдатам.