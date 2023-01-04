Фото: Ольга Супонева

Опубликован календарь туристических событий Орловской области на 2023 год. В регионе планируют провести полсотни мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, со 2 по 8 января в усадьбе Ивыана Тургенева пройдет новогодний марафон «Волшебная зима в Спасском-Лутовинове». Затем 9-10 февраля в Орле пройдет научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина.

12-14 мая планируется провести фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси», а 24 мая - областной праздник «Орловская книга». Также в мае в парке усадьбы Шеншиных в Мценском районе состоится межрегиональный фестиваль кружева «Кружевная сказка».

После него, 4 июня, в селе Льгов Хотынецкого района пройдут «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».10-2 июня на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» состоится ежегодный автотуристический фестиваль «Абунафест», а 24 июня в усадьбе будет проходить всероссийский Тургеневский праздник.

В июле запланирован фестиваль «Судбищенская битва». Его проведут в селе Судбище Новодеревеньковского района. В последний месяц лета в регионе запланировано проведение гастрономических фестивалей «Окрошки и Картошки», «Квасом едины» и «Слива-Град».

Осенью в области пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок», II Всероссийский военно-исторический фестиваль «Сабуровская крепость» в Духовно-православном центре «Вятский Посад», а также фестиваль русского романса «Над звонкой лирою поэта…».

Уточняется, что время проведения мероприятий может меняться. Точная информация – у организаторов мероприятий и в Туристском информационно-выставочном центре Орловской области.