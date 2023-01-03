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В Орловской области снижается заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Всего зарегистрировано 7 520 случаев острых респираторных инфекций.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 26 декабря 2022 года по 1 января на территории Орловской области отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатели снизились на 32% по сравнению с предыдущей календарной неделей.

В структуре респираторных вирусов, циркулирующих на территории Орловщины, доля вирусов гриппа составила 43,6%. Из них на вирусы гриппа А приходится 95,8%, на вирусы гриппа В 4,2%.

- Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения. При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - отметили в управлении.