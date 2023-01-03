Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловский СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре. Трагедия произошла 1 января в Железнодорожном районе Орла.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, в настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

Возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Революции произошло вечером 1 января. В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела изнутри. После локализации возгорания было обнаружено тело проживавшего там 64-летнего мужчины.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.