Андрей Клычков поздравил орловцев с Новым годом и Рождеством

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих социальных сетях опубликовал новогоднее обращение к жителям. В нем он вспомнил, каким был уходящий год, поблагодарил орловцев за поддержку военнослужащих и пожелал всем здоровья, мира, счастья и добра. Публикуем полный текст обращения главы региона.

"Уважаемые орловчане! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В историю уходит 2022 год. Он принёс немало испытаний, нам пришлось столкнуться с колоссальными вызовами. С самого начала проведения специальной военной операции Орловщина поддержала судьбоносное решение нашего Президента – остановить геноцид жителей Донбасса и защитить родные рубежи от натовских угроз. Мы стали одной большой семьёй и крепким тылом для наших военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан. Нами собрана и отправлена почти тысяча тонн грузов для Российской Армии и жителей Донбасса. Все трудности преодолевали вместе – перестроили экономику, минимизировали последствия санкций, продолжили выполнять все социальные обязательства. Занимались реализацией национальных проектов, благоустраивали территории. И конечно – активно помогали и будем помогать нашим военнослужащим и их семьям.

Благодарю всех, кто в это непростое время проявил лучшие гражданские и человеческие качества, кто внес вклад в сбор гуманитарных грузов, встречал вернувшихся воинов. Такие примеры вдохновляют на новые большие свершения!

В эти дни немало орловских семей соберутся за новогодним столом без своих мужчин: они встречают праздник вдали от дома, в окопах и блиндажах под звуки артиллерийской канонады. Живым щитом закрывают нас от военных пожаров и дарят самый главный подарок – мирную и спокойную жизнь. С гордостью говорю, что орловские бойцы сражаются достойно – так же, как наши доблестные предки.

В уходящем году орловчане встретили 85-ю годовщину образования родной области. Мы гордимся результатами труда поколений – всех, кто внёс свой вклад в укрепление региона.

Наступающий год – год 80-летия победы в битве на Орловско-Курской дуге, освобождения Орловщины от фашистских захватчиков. Мы храним верность героическим традициям, дух патриотизма, единения и сплоченности, храним верность памяти наших героев, павших в ходе специальной военной операции. Продолжаем выполнять задачи социально-экономического развития области, укреплять ее потенциал, делая все для повышения качества жизни людей.

Уважаемые друзья! Пусть искренняя поддержка орловчан согревает наших воинов, придаёт им ещё больше силы и мужества, приближает час долгожданной победы и встречи с родными.

Крепкого всем здоровья, побольше радостных событий, мира, счастья и добра вашему дому! Новых побед Орловской области и всей России! С Новым 2023-м годом!".