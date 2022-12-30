Фото: Нина Соколова

Орловец, попытавшийся купить наркотик, попал под статью. Уголовное дело завели дознаватели.

Поступившую оперативную информацию проверили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Правоохранители выяснили, что 39-летний житель областного центра может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Сведения подтвердились.

Так, оперативники задержали орловца в Советском районе. В тот момент мужчина собирался приобрести сверток, перемотанный изолентой. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, проведенное исследование показало, что там находился синтетический наркотик – производное N- метилэфедрона массой 0,51 грамма. К слову, это является значительным размером.

В отношении орловца возбудили уголовное дело. Сейчас ведется предварительное расследование.