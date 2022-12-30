Фото: пресс-служба мэрии Орла

На новогодних праздниках орловцы смогут передать посылки бойцам СВО. Палатки «Своих не бросаем» продолжат свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Пункт сбора помощи на Комсомольской площади будет работать 31 декабря с 9.00 до 13.00, а также 7 января с 9.00 до 14.00. 8 января с 9.00 до 14.00 орловцы смогут оставить помощь для военнослужащих в палатке на улице Приборостроительной.

Передать военнослужащим можно предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло, а также продукты питания: тушенку, рыбные консервы, конфеты, сгущенку, сахар, шоколад, чай, кофе и другие продовольственные товары с длительным сроком хранения.