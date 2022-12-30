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В Орловской области для больных гриппом и коронавирусом развернуто почти 500 коек. 171 койка предназначена для пациентов с COVID-19 и 260 коек для больных гриппом.

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин. Чиновник отметил, что в настоящее время в регионе заполнено 125 ковидных коек.

Из-за снижения заболеваемости гриппом появляется свободный коечный фонд этого профиля. Всего развернуто 260 коек для больных гриппом, из них 93 – для детей. Также еще около 200 коек смогут дополнительно открыть в оперативном режиме.

- В каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной медицинской помощи для граждан с респираторными заболеваниями и кабинеты неотложной медпомощи для людей с прочими заболеваниями, - добавил Игорь Петчин.