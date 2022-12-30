Орловские священники будут отговаривать женщин от абортов

Фото: протоиерей Василий Иванов.

Орловские священники попытаются отговорить женщин от абортов. К делу также подключат православных психологов и медиков.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, в регионе стартовал социальный церковный проект по сокращению числа абортов и отказов от новорожденных детей. Проект благославил митрополит Орловского и Болховского Тихон.

Теперь в женских консультациях и роддомах Орла православные психологи, медики и священники будут беседовать с беременными женщинами, которые планируют аборт. Орловчанкам расскажут о медицинских и психологических последствиях искусственного прерывания беременности и попытаются уговорить оставить ребенка.

- А священники напомнят о том, что аборт — это детоубийство, считающееся смертным грехом. Убивая неродившееся дитя, мать убивает себя, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Параллельно с этим будут работать группы психологической поддержки. Внимание уделят и тем матерям, чьи дети появились на свет с нарушениями развития.