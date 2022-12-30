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Орловцы стали реже пользоваться наличными. В регионе растет популярность безналичных платежей.

Так, за 9 месяцев 2022 года орловцы 123 миллиона раз воспользовались пластиковыми картами для оплаты покупок и услуг. Общая сумма транзакций за год увеличилась почти на 9% и составила 67 миллиардов рублей.

А вот наличные жители региона используют все реже. За 9 месяцев текущего года орловцы 8 миллионов раз снимали деньги в банкоматах, и это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В 2022 году на территории региона все более широко распространяется сервис «наличные на кассе» или кэшаут. Это возможность снимать наличные с банковской карты на кассах магазинов и АЗС. Особенно актуален сервис в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных территориях. Он выручает, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров, – рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Орловской области Михаил Казаков.