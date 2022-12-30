Орловские росгвардейцы поздравили луганских школьников с наступающим Новым годом

Фото: телеграм-канал Андрея Клычкова

29 декабря бойцы Управления Росгвардии Орловский области посетили одну из школ Луганска. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Военнослужащие поздравили школьников с наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки.

- Наши воины в очередной раз доказывают, что их главной задачей было и остаётся восстановление мира, защита будущего и мирного неба, счастливого детства для юных жителей. И кроме успешных боевых действий, военнослужащие ведут активную социальную работу, - написал глава региона.