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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:26

Орловским студентам в 2023 году повысят стипендию

Новые размеры выплаты определило региональное правительство
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловским студентам в 2023 году повысят стипендию. Новые размеры выплаты определило региональное правительство.

Согласно постановлению, с нового года размер государственной академической стипендии не сможет быть ниже 722,19 рублей в месяц, социальной стипендии — 1083,95 рублей в месяц. Ранее минимальные размеры этих стипендий составлялине менее 400 и не менее 600 рублей соответственно.

Отметим, что итоговый размер стипении может быть выше указанной суммы, так как он определяется самим образовательным учреждением с учетом мнения студенческих организаций.