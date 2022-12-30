Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Орле на Московском шоссе иномарка сбила 45-летнюю женщину. Пешеход скончалась в карете скорой помощи.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла вечером 29 декабря. 52-летняя водитель автомобиля "Вольво – S40" ехала по Московскому шоссе в направлении улицы Тульской. В районе дома №6 по Московскому шоссе автоледи сбила 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. При транспортировке в медицинское учреждение женщина скончалась в карете СМП.