Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Из Орловской области на передовую доставили гуманитарный груз и сладкие подарки. Общий вес посылки составил около двух тонн.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих социальных сетях. Очередная посылка для военнослужащих собрана жителями по благословению владыки Тихона.

По словам главы региона, для бойцов закупили все самое необходимое – утеплитель, спальные мешки, термобелье, носки, нательное белье, чай, конфеты, печенье, мед, тушенку, рыбные консервы, макароны, крупы и сладкие подарки.

- Все это – не только нужные товары (хотя это тоже важно), это связь с домом, с мирной жизнью, разнообразие боевых будней. Ребята должны не просто знать, что мы их поддерживаем, а видеть и чувствовать Родину. Мы хорошо понимаем, кого должны благодарить за этот Новый год, за праздник в теплом доме и в кругу семьи. Мы в неоплатном долгу за такой ценный подарок! Этот год заканчивается, но наша поддержка будет продолжена, - отметил Андрей Клычков.