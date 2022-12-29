Фото: управление Росгвардии по Орловской области

В Орле задержали 28-летнего мужчину, который дебоширил в пивнушке ночью. Хулигана усмирили росгвардейцы.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области, сотрудники вневедомственной охраны прибыли в круглосуточное заведение общепита, расположенное на улице Комсомольской, по тревожному сигналу. Около полуночи буйный посетитель учинил в пивбаре скандал, отказался покидать заведение по требованию персонала, а также пытался ввязаться в драку с окружающими.

Прибывшие силовики успокоили дебошира, которым оказался 28-летний уроженец Орловского района. Затем росгвардейцы доставили хулигана в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.