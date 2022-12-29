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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:41

Орловцы могут узнать об имеющейся задолженности по исполнительным производствам через электронные сервисы

Наличие долгов можно проверить на официальном сайте УФССП или Госуслугах
Нина СОКОЛОВА

Орловцы могут узнать об имеющейся задолженности по исполнительным производствам через электронные сервисы. Наличие долгов можно проверить на официальном сайте УФССП или Госуслугах.

Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. Так, вовремя оплатив образовавшиеся долги, жители региона могут избежать ряд негативных последствий, а именно – ареста денежных средств и имущества, дополнительных трат на оплату исполнительского сбора, ограничения на управление транспортным средством.

Кроме того, должников могут ограничить в праве выезда за пределы страны. За этот год приставы установили временное ограничение на выезд в рамках 56 088 тысяч исполнительных производств, после чего орловцы выплатили более 74 миллионов долга.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального УФССП России или в личном кабинете на портале Госуслуг.Сервисы позволят пользователям не только узнать о долгах, но и принять меры к их своевременному погашению.