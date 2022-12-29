Орловцы могут узнать об имеющейся задолженности по исполнительным производствам через электронные сервисы. Наличие долгов можно проверить на официальном сайте УФССП или Госуслугах.

Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. Так, вовремя оплатив образовавшиеся долги, жители региона могут избежать ряд негативных последствий, а именно – ареста денежных средств и имущества, дополнительных трат на оплату исполнительского сбора, ограничения на управление транспортным средством.

Кроме того, должников могут ограничить в праве выезда за пределы страны. За этот год приставы установили временное ограничение на выезд в рамках 56 088 тысяч исполнительных производств, после чего орловцы выплатили более 74 миллионов долга.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального УФССП России или в личном кабинете на портале Госуслуг.Сервисы позволят пользователям не только узнать о долгах, но и принять меры к их своевременному погашению.