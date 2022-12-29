Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область получит от федералов почти 6 миллиардов рублей на достройку «Титаника». Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, Орловская область получит 5 миллиардов 754,2 миллиона рублей на завершение строительства многопрофильного медицинского центра ООКБ. В том числе в 2023 году – 4,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 985,2 миллионов рублей, в 2025 году – 466,2 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что достройкой орловского «Титаника» займется московская компания. Договор со столичной фирмой ООО «Стрела» заключат до конца года. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.