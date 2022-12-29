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В Орловской области до конца января продлили режим повышенной готовности. Такое решение принято 29 декабря на заседании регионального оперативного штаба.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, режим повышенной готовности в регионе продлили из-за высокой заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

На сегодняшний день превышение эпидемического порога в области отмечается во всех возрастных группах. Заметнее всего эпидпорог вырос среди взрослых (на 370%) и детей в возрасте от 7 до 14 лет (на 107,4%).

- На фоне подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области регистрируются высокие показатели заболеваемости внебольничными пневмониями (порядка 130 заболеваний в неделю, без учета пневмоний вызванных SAR-COV-2), - отметили в пресс-службе регионального правительства.