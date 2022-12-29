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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 10:01

В орловском фитнес-центре массажист убил мужчину

Возбуждено уголовное дело
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В орловском фитнес-центре массажист убил мужчину. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, 26 декабря 2022 года 44-летний массажист распивал спиртное в одном из фитнес-центров на улице Куйбышева в Орле вместе со своим 41-летним знакомым. Мужчины поссорились и обвиняемый до смерти избил потерпевшего.

В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- В настоящее время обвиняемый допрошен следователем, он сознался в совершенном преступлении и на месте продемонстрировал механизм его совершения, сообщили в пресс-службе ведомства.