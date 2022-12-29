Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области

Орловские спасатели достали провалившуюся под лед собаку. Животное не увидело промоину и оказалось по шею в воде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, инцидент произошел сегодня утром. На реке Оке возле моста имени 60-летия Октября со стороны улицы Герцена в полынью провалилась собака. Выбраться самостоятельно у нее не получалось. Бедолагу заметил прохожий. Он позвонил спасателям и попросил о помощи.

Спасатели, надев специальные гидрокостюмы, выдвинулись на лед, а их коллеги – страховали их с берега. Оказавшись возле полыньи, они достали собаку из воды и отнесли ее на берег. Работники находящегося поблизости автосервиса оставили собаку у себя, чтобы она могла согреться.