Фото газеты «Болховские куранты»

Болховскому дому-интернату для престарелых и инвалидов подарили микроавтобус. Его приобрели за средства из областного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Восьмиместный микроавтобус "ГАЗель NEXT" оборудован подъемником. Машина может перевозить одновременно двух инвалидов-колясочников.

Стоимость микроавтобуса составляет более 3,7 миллионов рублей. Средства на его покупку были выделены из областного бюджета.

- По словам начальника управления организации социального обслуживания, опеки и попечительства Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Дины Бастовой, микроавтобус значительно облегчит жизнь инвалидов-колясочников. Они без проблем смогут занять места в машине и чувствовать себя комфортно во время движения, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.