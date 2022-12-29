Фото: Ольга Супонева

В Орле более десяти домов до вечера остались без воды. Публикуем список адресов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня с 10.00 до 16.00 будет отключено холодное водоснабжение жителей частного сектора по улице Окраинной и улице Севастопольской. Неудобства вызваны заменой участка трубопровода.

Также сегодня будет отключено горячее водоснабжение с 8.00 до 17.00 по улице Комсомольской, 248, 256, 260, 270, в гимназии №34, детских садах №48 и №72; с 10.00 до 14.00 — на улице Шульгина, 145, 145а; с 8.30 до 16.30 — на улице Латышских стрелков, 14, 16.