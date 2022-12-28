В Орле прошла первая «Губернаторская елка»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле состоялась первая «Губернаторская елка». Юные гости праздника веселились на игровых площадках, участвовали в праздничной интермедии и получили сладкие подарки.

Первая в этом году «Губернаторская елка» прошла в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Глава региона Андрей Клычков поздравил с наступающим праздником ребят из детских домов и школ-интернатов, учреждений социального обслуживания, отличников учебы и юных орловцев, отличившихся в творчестве и спорте. Дети в свою очередь подарили ему символ 2023 года – игрушечного зайца.

На празднике маленьких жителей региона ожидали игровые площадки и творческие мастерские. Мальчишки и девчонки самостоятельно смогли смастерить новогодние подарки и открытки. Кроме того, юные гости посмотрели шоу мыльных пузырей, повеселились с куклами на ходулях и живыми скульптурами. Еще их ожидала праздничная интермедия «Чудеса под Новый год» с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Зачарованный лес» и праздничный обед. Все ребята получили сладкие подарки.

По информации правительства области, завтра, 29 декабря, состоится еще одна «Губернаторская елка» для детей мобилизованных орловцев. Кроме того, детские новогодние мероприятия пройдут и в каждом районе области.