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Орловская прокуратура заинтересовалась некачественной уборкой дорог от снега. В областном центре прошло межведомственное совещание.

Совещание по проблемным вопросам содержания улично-дорожной сети зимой было проведено по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. В ходе заседания было отмечено, что работа уполномоченных органов власти, местного самоуправления, муниципальных учреждений в данной сфере не отвечает соответствующим требованиям: уборка города от наледи и снега производится некачественно, несвоевременно и не в полном объеме.

- В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области Сергеем Панкратовым внесены представления руководителю регионального Департамента дорожного хозяйства, мэру города, начальнику МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», директору МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Кроме того, Сергей Панкратов поручил вместе с правоохранителями проверить соблюдение законодательства при исполнении муниципальных контрактов на уборку города зимой. Ход проведения проверок поставлен на прокурорский контроль.