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Орловец отправится в тюрьму за совершенное более 10 лет назад убийство. В исправительном учреждении мужчина проведет 12 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, 57-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в совершении убийства.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2011 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле в сторону поселка Белоберезовского Орловского района Орловской области. В районе деревни Плещеево в салон автомобиля сел 32-летний местный житель, попросив подвезти его. По пути мужчины поругались и вышли из автомобиля. После этого осужденный до смерти избил потерпевшего, скрылся с места происшествия и длительное время находился в розыске.

- Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре региона.