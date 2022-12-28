Фото: Нина Соколова

У 21-летнего орловца нашли почти два грамма «синтетики». В полиции завели уголовное дело.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники задержали 21-летнего жителя области, который купил запрещенное вещество для употребления. У молодого орловца полицейские изъяли полимерный сверток с белым веществом, который направили на экспертизу. Оказалось, что в нем был синтетический наркотик «мефедрон» массой 1,93 грамма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители продолжают предварительное

расследование и устанавливают все обстоятельства.