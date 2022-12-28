В Орловской области создается новая эффективная модель центров занятости населения. Она будет полностью доработана к 2024 году.

О развитии кадровых центров в регионе рассказала руководитель департамента социальной защиты Ирина Гаврилина. Эта работа в Орловской области ведется на протяжении двух лет. На реализацию проекта «Содействие занятости» выделяется 150 миллионов рублей.

Первым модернизировали центра занятости Мценского района. Он же и стал самым крупным в регионе. Там были созданы автоматизированные рабочие места, установлена новая мебель, внедрена система защиты информации и система управления электронной очереди. Еще в центре предусмотрели удобства для посетителей с ограниченными возможностями. Официальное его открытие прошло в январе этого года. На сэкономленные средства частично модернизировали и другие центры занятости Орловщины. Так, в 13 из них появилась электронная очередь. Еще в этом году модернизировали центр занятости населения в Заводском районе Орла.

Основой работы орловских центров занятости становится единая цифровая платформа «Работа России», через которую из любой точки страны можно посмотреть вакансии и подать заявление на постановку на учет или обучение.